Danas pretežno oblačno vrijeme, moguća kiša ili pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne.

U jutarnjim satima i tokom prijepodneva kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar slab južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna 21 do 27, na jugu do 32 stepena.

U ponedjeljak u našoj zemlji oblačno vrijeme sa kišom veći dio dana. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

U utorak u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 24, a dnevna 28 do 33, na jugu do 36 stepeni,piše Avaz

Facebook komentari