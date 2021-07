DVA TOPLOTNA TALASA OČEKUJU NAS U JULU: PADAVINE ISPOD PROSJEKA U MANJEM BH. ENTITETU

Očekuju se temperature iznad prosjeka, sa dva izraženija toplotna talasa i visokim maksimalnim temperaturama, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda RS.

Prvih dana jula temperatura će biti od 25/26 do 29/30 stepeni, a zatim će od 7. jula u većini krajeva preći prag od 30, na sjeveru i jugu i do 35 stepeni. Nakon toga, temperatura će rasti svakim danom, i do 13. će dostići vrlo visoke vrijednosti.

Praktično, od 7. ćemo računati drugi toplotni talas ovoga ljeta. Temperatura će biti oko 35 stepeni od 10. jula, a na sjeveru će rasti i do 39/40 stepeni, kada se mogu javiti i neki rekordi u temperaturi. Zbog nestabilnosti i pljuskova koji se očekuju 14. i 15, temperatura će malo pasti, ali i dalje će biti vrlo visoka, ljetna. Novo zagrijavanje do vrućih 40/42 stepena očekuje se 16. jula – navodi se u dokumentu Mjesečni izgledi vremena – jul 2021. prenosi “Hayat“.

Na početku druge polovine mjeseca i oko 20. jula očekuju se poremećaji uz nestabilnosti i grmljavinske proces.

Nakon toga, ponovo slijedi vruće vrijeme i visoke ljetne temperature, a moguć je treći toplotni talas koji bi potrajao do 29. jula. U tom periodu temperature će biti od 35 do 37 stepeni.

Prema mjesečnim prognozama, predviđa se da padavine u julu budu ispod normale, posebno na sjeveru, a izraženo na jugu. Deficit padavina bi bio najmanji u planinskom pojasu na istoku.

