U bh. gradovima danas do 34 stepena: Evo kakav nas vikend očekuje

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 5; Ivan-sedlo 13; Bugojno, Zenica 16; Sarajevo 17; Bihać, Grude, Sanski Most, Tuzla 18; Gradačac 19; Široki Brijeg 23; Mostar 25; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, za 1 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

BIOPROGNOZA: Opšta slika biće ljepša u odnosu na protekli period. Sa više svježine, ugodnije će biti u prijepodnevnim satima, u drugom dijelu dana, usljed porasta temperatura, kod osjetljivih osoba su moguće umjerene tegobe, ponajviše u vidu iscrpljenosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Hronični bolesnici i meteoropati trebali bi djelimično reducirati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od sunca i UV zračenja.

Danas će u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne dio prijepodneva preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U ostatku zemlje pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura 22 do 28, na jugu do 34 °C.

U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura oko 26 °C.

U nedjelju, 4. jula 2021. godine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije se očekuje u Hercegovini. U večernjim satima u južnim, jugozapadnim i ponegdje u centralnim dijelovima se očekuju i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna 24 do 30, na jugu do 34 stupnja.

U ponedjeljak, 5. jula 2021. godine umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva.

U utorak, 6. jula 2021. godine sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna 22 do 28, na jugu do 32 stupnja. prenosi “Radiosarajevo“.

