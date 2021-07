U Potočarima 11. jula bit će ukopani posmrtni ostaci 19 žrtava genocida

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić je kazala Feni da, ukoliko se neka od porodica do sada identificiranih žrtava odluči na ukop do samog dana dženaze, to će im biti i omogućeno.

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u Memorijalnom centru Potočari je Azmir Osmanović, koji je imao svega 16 godina kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Poljanci, a identificiran je u maju ove godine.

Konačan smiraj ove godine će pronaći još jedan maloljetnik, Kiverić Fikret koji je imao 17 godina u momentu smrti. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u selu Kamenica 2008. godine. Zvanično je identificiran 2013. godine, a porodica je smogla snage da njegove posmrtne ostatke ukopan osam godina kasnije.

Nakon ukopa ova dva mladića, u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari nalazit će se mezari 435 maloljetnika ubijenih u genocidu. prenosi “Radiosarajevo“.

Ove godine konačan smiraj naći će i jedna žena, Zilha Delić. U momentu stradanja imala je svega 24 godine. Njeni posmrtni ostaci pronađeni su na Kameničkom brdu 2019. godine, a identificirana je 2020. godine.

U Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari ove godine bit će ukopani i otac i sin Aljić (Rame) Hajro i Aljić (Hajre) Jusuf. Hajro je imao 51 godinu kada je ubijen dok je njegovom sinu bilo svega 28.

Najstarija žrtva koja će naći svoj konačni smiraj u Memorijalnom centru Potočari je Husein Kurbašić, koji je imao 63 godine u času smrti.

U mezarju Memorijalnog centra Potočari – Srebrenica ove godine bit će ukopani:

1. Hamzabegović (Abdulah) Vejsil, rođen 1939.

2. Mehmedović (Mujo) Muhidin, rođen 1977.

3. Kiverić (Ramiz) Fikret, rođen 1978.

4. Selimović (Rizvo) Ramiz, rođen 1951.

5. Halilović (Zurijet) Esnaf, rođen 1976.

6. Delić (Edhem) Zilha, rođena 1971.

7. Mujić (Osman) Muamer, rođen 1976.

8. Beganović (Mustafa) Mehmed, rođen 1947.

9. Aljić (Ramo) Hajro, rođen 1944.

10. Aljić (Hajro) Jusuf, rođen 1967.

11. Hasanović (Mujo) Zajim, rođen 1968.

12. Nukić (Husejin) Asim, rođen 1971.

13. Osmanović (Aziz) Azmir, rođen 1979.

14. Dautović (Rešid) Nezir; rođen 1969.

15. Avdagić (Suljo) Ibrahim, rođen 1950.

16. Halilović (Adem) Jusuf, rođen 1948.

17. Džananović (Džanan) Salih, rođen 1955.

18. Karahodžić (Salih) Meho, rođen 1939.

19. Kurbašić (Ibrahima) Husein, rođen 1932. godine.

Fazlić je napomenula da se u Komemorativnom centru u Tuzli nalaze posmrtni ostaci još 88 žrtava za koje je stigao DNK nalaz o identitetu, ali te žrtve nisu zvanično identificirale porodice.

S druge strane, identificirano je još 36 žrtava, ali porodice još nisu dale saglasnost za njihov ukop, uglavnom zbog oskudnih skeletnih ostataka ovih žrtava koji su do sada pronađeni.

Porodice dvije žrtve, koje su dale saglasnost ove godine pa je potom povukle, odlučile su se za ukop posmrtnih ostataka njihovih najmilijih naredne, 2022. godine.

U Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, do sada su ukopane 6.652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još uvijek se traga za oko 1.000 nestalih.

