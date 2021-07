Hadžifejzović: Ukidaju FACE, pod političkim pritiscima smo godinama!

Saopštenje FACE televizije i Senada Hadžifejzovića prenosimo u cjelosti.

“Već osam godina traje agonija koju FACE proživljava i preživljava od strane Bosmala u kojem je FACE i smješten. Već osam godina je FACE pod političkim pritiskom i jedini cilj im je ugasiti ovu televizijsku kuću. Prije osam godina FACE d.o.o. je tužio Bosmal samo zbog jedne stvari, da ispoštuje ugovor, te da po zakonu FACE isplati prostor u kojem je smješten. Presuda je bila donesena u korist FACE-a pred općinskim i kantonalnim sudom, međutim, Vrhovni sud FBiH je iz neobjašnjivih razloga slučaj vratio na ponovni postupak.

Pred Općinskim sudom u Sarajevu trebalo je biti održano ročište, međutim otkazano je, jer je cjelokupan spis upućen po žalbi tuženog Bosmala za drugu stvar na Kantonalni sud.

Advokat FACE televizije, Mehmed Spaho, kazao je kako bi do sljedećeg ročišta trebali imati spis kako bi se mogla donijeti barem prvostepena odluka.

– Uvijek se nadamo da ćemo uspjeti u sporu, jednostavno zato što smatramo da je FACE u pravu i da Bosmal, što smo vidjeli u ovih nekoliko godina, nije spreman da ispuni svoje ugovorne obaveze! Da li je u mogućnosti ili nije ne znam, ali mislim da ne postoji spremnost da izvrši svoju ugovornu obavezu – kazao je Spaho.

Posebno čudi činjenica da je istog dana kada je zakazano, a potom i otkazano ročište, u jutarnjim satima, tačnije u 09:22h, urednicima FACE televizije potvrđeno da će ročište biti održano, te da nemaju informaciju o otkazivanju. Senad Hadžifejzović i ekipa FACE televizije su se pojavili u Sudu, dok je tužena strana znala da ročišta neće biti, pa se iz Bosmala niko nije pojavio.

– Naša tužba je vrlo jednostavna, a za mnoge paradoksalna! FACE je tužio Bosmal da poštuje ugovor! Dakle, mi njih tužimo da ih natjeramo da im platimo milion i po maraka da kupimo prostor po ugovoru koji imamo s njima od prije 10 godina, a tužba traje 8 godina! Mi tjeramo Bosmal da uzme milion i po maraka i da poštuje taj ugovor! Bosmal, sud će presuditi, već je presudio, izbjegava to! Rečeno nam je da je to iz političkih razloga! Kada su vidjeli 2012. godine šta nam je uređivačka koncepcija, direktor Bosmala, vlasnik ili kako se već predstavlja je rekao da je dobio naredbu od SDA, reisa Cerića, Hasana Čengića i Bakira Izetbegovića da nas istjera iz tog prostora! Mi smo tužili i naša tužba je ekspresno usvojena! Pobijedili smo na Opštinskom Sudu! Pobjedili smo na Kantonalnom Sudu i onda je Vrhovni Sud iznenada, potpuno neočekivano vratio taj slučaj ponovo na Opštinski Sud kod istog sudije!

Isti sudija je prije sedam-osam godina ekspresno to odlučio zato što je naša tužba čista! Paradoks je u tome da mi njih tjeramo da im platimo novac! Oni samo trebaju da daju saglasnost bankama! Ne poštuju ugovor koji smo imali i to je politički pritisak! Ako Sud odluči i da je prije toga Sud presudio kontra naše tužbe Face TV bi bila ukinuta! Gdje ćemo? Nije to stvar da napustimo prostor pa ćemo samo premjestiti kablove – 28 kilometara kablova, studio, tehniku, režije, master, ljude, sve – pa imamo neki drugi prostor! To je apsolutno ukidanje televizije! Ovo je čak prvi pritisak od svih koji su se vršili na nas! Ovaj je prvi, znači – tužba, izlazite odavde! Blokirani smo, znate da su nam struju isključivali, da su nas bukvalno maltretirali, prekidali program, ugrožavali! Ono što je bitno, u prvom suđenju smo dobili pred Općinskim sudom, dobili smo pred Kantonalnim sudom i onda je na naše iznenađenje Vrhovni sud, ponavljam još jednom, moja procjena, iz političkih razloga (jedno nacionalno Vijeće, tri Bošnjaka) presudilo i vratilo na reviziju ili kako se to već pravno zove! Ovo je pritisak na FACE! Svako nekoga tuži da naplati svoj novac! Mi njih tužimo da im damo njihov novac! To samo politika može da blokira – izjavio je Hadžifejzović.

Ročište je otkazano za 10. septembar, a do tada i do okončanja postupka FACE televizija će nastaviti svoju borbu za pravdu i istinu, bez obzira na političke pritiske i prijetnje kojima smo svakodnevno izloženi!”

Podsjećamo, ročište u predmetu Face TV protiv Bosmala trebalo je biti održano danas, ali je odgođeno za 10. septembar, a osnivač i urednik Face TV Senad Hadžifejzović rekao je danas da ova televizija ustvari “tjera Bosmal da uzme milion i po maraka i da poštuje ugovor koji je potpisan prije osam godina”. prenosi “N1“.

