Poznato je koliko će iznositi pomoć za penzionere i kada će im novac leći na račun

Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Redžo Mehić otkrio je za televiziju N1 koliko će iznositi jednokratna pomoć za penzionere koje je najavila Vlada FBiH.

Mehić je istakao kako želi penzionerima dati informacije iz prve ruke te da se nisu stekli uslovi za redovno usklađivanje penzija. Na osnovu informacija, penzije bi trebalo smanjivati, međutim rukovodstvo Saveza penzionera je, kako je naglasio, našlo rješenje kojim je Vlada FBiH svojom odlukom odlučila da penzionerima – umjesto redovnog usklađivanja – dodijeli jednokratnu novčanu pomoć svima osim onih koji primaju maksimalnu penziju.

Rekao je i da je Vlada FBiH prihvatila njihov prijedlog da se pomogne najugroženijim penzionerima, odnosno onima koji primaju do najniže penzije, najnižu i onima do zagarantovane, tačnije onima koji primaju do 478,92 KM. prenosi “Fokus“.

“Dakle, svi penzioneri koji primaju do ovog iznosa dobit će 120 maraka uz julsku penziju pri isplati 5. augusta“, istakao je Mehić.

“Mi u rukovodstvu smatramo da to nije dovoljno, ali hoćemo da kažemo našim penzionerima da je bilo redovno usklađivanje, to je 11 maraka mjesečno. Vlada je bila fer i moramo to da priznamo“, rekao je.

Kazao je i da oko 61 posto penzionera u FBiH ima najnižu penziju i da će oko 255.000 ljudi dobiti jednokratnu pomoć.

