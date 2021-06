NOVE MUKE ZA GRAĐEVINSKE FIRME U BIH: TEŠKO PRONALAZE RADNIKE, VEĆINA IH OTIŠLA U NJEMAČKU

Tako je danas građevinskim firmama veoma teško pronaći radnike, bilo da se radi o kvalifikovanim za ovaj posao ili ne.

Iako je pandemija, radnici i dalje u velikom broju napuštaju Bosnu i Hercegovinu tražeći kvalitetnija radna mjesta i povoljnije uslove u zemljama Evropske unije. Zemlja koja uglavnom zapošljava kvalitetnu radnu snagu iz BiH je Njemačka, gdje je veliki broj građevinskih radnika iz naše zemlje. Uslovi rada u Njemačkoj su dosta bolji nego u zemljama regiona, naprimjer u Hrvatskoj, iako i u ovoj zemlji daju pristojne uslove rada. Većina kompanija u Hrvatskoj nudi besplatan smještaj i hranu te platu od oko hiljadu KM, ali je to ipak nedovoljno primamljivo radnicima iz BiH – kazao je za Klix.ba Dominik Raškaj, PR i marketing menadžer portala BoljiPosao.com.

Da je teško naći radnike koji bi išli i radili u Hrvatskoj kazao nam je i Davor Kordić, direktor firme Nekretnine iz Međugorja, koji je zbog nedostatka posla u ovom gradu morao otvoriti firmu Arhitektura i nekretnine u Metkoviću, u Hrvatskoj.

Prije dvije-tri godine u Međugorju je prestala gradnja i morali smo se prebaciti na hrvatsko tržište. Sve svoje radnike iz BiH prebacili smo tamo, ali imamo problem u pronalasku novih radnika. Nama je sada potrebno još od pet do sedam radnika, međutim, ne možemo ih naći. Većina radnika koje sada imamo su penzioneri iz BiH. U Hrvatskoj radimo vile s bazenima, a radnici imaju i dobre uslove rada. Osigurali smo im smještaj i hranu, prijavljeni su i plaćamo im doprinose, a primaju i platu koja je iznad prosjeka u BiH – istakao je Kordić.

Da je situacija u ovoj oblasti veoma teška kazala nam je i Enisa Kadić, voditeljica Centra za analizu i informatiku pri Privrednoj komori Federacije BiH. Kadić je istakla kako u sektoru građevinarstva već odavno postoji problem s nedostatkom radne snage, te kako se nekada ovaj problem pokušao riješiti kroz programe upisa u škole, međutim, rezultati nisu bili baš dobri.

Otvaranje tržišta Njemačke za radnike iz BiH dovelo je do masovnog odlaska u ovu zemlju. Domaće firme odavno se žale na problem nedostatka radnika, a odlaskom da rade u Njemačku suočavale su se i s nelojalnom konkurencijom, gdje su njemačke firme pokušavale preuzeti radnike bh. firmama. Nekolicina radnika odlučivala se na to da pređe u neku njemačku firmu, ali većina njih to ne uradi. Ono što treba istaći jeste da je stvorena slika kako je radnicima koji odu u Njemačku znatno lakše i bolje nego onima koji ostanu u BiH. Jeste, oni imaju veću platu, ali imaju i mnogo veće troškove, jer je tamo sve mnogo skuplje – istakla je Kadić.

Plate u ovom sektoru, kaže Kadić, nisu male ni u Bosni i Hercegovini, a smatra i kako će poslodavci vremenom morati više cijeniti radnika, odnosno platiti mu i mnogo više od trenutnog.

Ono što ostaje otvoreno je način isplate tih ljudi. Pandemija je pokazala da su ti radnici solidno plaćeni, ali da im se doprinosi ne plaćaju na puni iznos plate. O tome sada ne razmišljaju mnogo, ali kada dođu do penzije ili kada im treba da dignu kredit, onda se nađu u problemu. S obzirom na veliki nedostatak radne snage u sektoru građevinarstva, poslodavci će u narednom periodu morati ili početi vrednovati radnike kako treba, ili će radnu snagu morati tražiti u nekim drugim zemljama – upozorila je Kadić.

Kada je riječ o gradnji u BiH, Kadić kaže kako je broj izdatih dozvola u drugom kvartalu prošle godine bio manji u odnosu na prethodni period, ali kako je izdavanje dozvola početkom ove godine počelo da se vraća u normalu.

