Zabrinjavajuća nova mutacija korona virusa moguća je u BiH, vakcinacija kasni

Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije traže od vakcinisanih ljudi da nastave “igrati na sigurno”, jer velik dio svijeta ostaje necijepljen, a vrlo zarazne varijante, poput delte, šire se u mnogim zemljama, potičući izbijanje novog vala pandemije.

Također, samo vakcinacija neće zaustaviti prenos novog soja u zajednicu. Ljudi moraju dosljedno koristiti maske, biti u prozračenim prostorima, pooštriti epidemiološke mjere. To je biti ispred virusa!

‘Igra na sigurno’ je samo vakcinacija.

Prema posljednjim podacima, koje je N1 dobio iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, procentualno izraženo, imunizirano je 4,2 % osoba-odnosno toliko osoba je primilo obe doze, dok je jednu dozu primilo njih oko 9,2% .

‘U Repulici Srpskoj 150.000 osoba je primilo prvu dozu, a više od 70.000 osoba drugu dozu vakcine protiv COVID-19, u Federaciji BIH je 138.155 osoba primilo prvu dozu, a 63.760 osoba drugu dozu te u Brčko distriktu 5.582 osoba je primilo prvu dozu, a 3.016 osoba drugu dozu. Prema navedenom, u Bosni i Hercegovini je primijenjeno ukupno 430. 513 doza svih cjepiva.’- saopšteno je za N1 tada iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Stižu nove doze vakcina u BiH

Više od milion doza vakcina narednog mjeseca stiže iz Amerike te Evrope u cijelu državu.

Samo podaci Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH pokazuju da je trenutna sedmodnevna incidenca na nivou Federacije BiH 4,8 slučajeva na 100.000 stanovnika. Krizni štab ovog ministarstva procjenio je danas da je ‘prijetnja zdravlju opšte populacije visoka, bez obzira na nisku incidencu, jer postoji rizik od pojave novih varijanti koronavirusa (SARS-CoV-2), prije svih delta varijanti, koji su već evidentirani u susjedstvu i koji imaju značajno veću prenosivost od alfa koronavirusa.’

Podsjetimo, od polovine maja epidemiološke mjere u oba entiteta su ublažene, zbog poboljšanja epidemiološke situacije. Dozvoljeno je okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru, produženje rada ugostiteljskih objekata, ali sve uz poštivanje mjera distance te nošenje maski unutar objekata.

No, zabrinjavajuća nova mutacija korona virusa moguća je u Bosni i Hercegovini. Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička istraživanja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu ispituje pet ‘sumnjivih slučajeva na delta mutaciju.’

Zašititi se možete, nadležni mogu poduzeti mjere

Naučnik, mikrobiolog Branko Rihtman je u intervjuu za N1 već upozorio: ‘Kao i kod drugih sojeva koji se brzo šire, pitanje je samo dana kada će se pojaviti u Bosni i Hercegovini. S obzirom da se kod nas mali broj primjeraka sekvencira, kao i da su granice otvorene, a mjere maltene nepostojeće, vjerovatno je da je već prisutan i da ga samo nismo identifikovali.’

Stoga, vakcine su zaštita! Rihtman je to potvrdio – svi vakcinisani u velikom postotku su zaštićeni – Pfizer štiti i do 96%, 14 dana nakon druge doze, Astrazeneca do 92%, 14 dana nakon druge doze.

Bosanci i Hercegovci, koji to žele, već znaju da u Srbiji imaju otvorena vrata za potpunu imunizaciju. prenosi “N1“.

Ipak ostaje poruka nadležnima u Bosni i Hercegovini- može se ići ispred eventualnog novog talasa.

