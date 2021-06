Još jedan vreo dan je pred nama, ali se očekuju i pljuskovi

Danas se u Bosni i Hercegovini, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje još jedan vreo dan.

Bit će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni, a dnevna od 26 do 31 stepen, na jugu od 32 do 36 stepeni.

U Sarajevu se očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 20, dnevna oko 31 stepen,piše Avaz

Facebook komentari