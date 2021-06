Tužilac Čampara: Prijete smrću ocu koji se bori za pravdu za svog mrtvog sina

U Sudu BiH danas je održano ročište za produženje pritvora Josipu Bariću, policajcu koji se sumnjiči za organizirani kriminal, te skrivanje i uništavanje dokaza u slučaju ubistva Dženana Memića.

Prema dokazima Tužilaštva BiH, Barić kobne noći 8. februara 2016. nije izuzeo krvavi džemper Alise Mutap djevojke koja je bila s Memićem u noći kada je zadobio smrtne povrede.

Tužioci Ćazim Hasanspahić i Dubravko Čampara obrazložili su Sudskom vijeću prijedlog za produženje pritvora.

Hasanspahić je naveo da i dalje postoje razlozi da Barić još mjesec ostane u pritvoru jer se svjedoci osjećaju ugroženo i postoje vještačenje koja još nisu okončana.

S druge strane tužilac Čampara je naveo da se radi na identifikaciji novih osumnjičenih i njihovih saučesnika te je potcrtao da se radi o kompleksnom predmetu u kojem su institucije sistema zataškavale, fingirale i sakrivale dokaze.

– To su radili MUP Kantona Sarajevo i Tužilaštvo Kantona Sarajevo. Imajte na umu da je Zijad Mutap bio u organiziranoj kriminalnoj grupi nadređeni Bariću. Svjedoci su u strahu. Jučer smo imali situaciju da se prijeti smrću ocu koji se bori za istinu o smrti svog djeteta – naveo je Čampara.

I Barić se obratio sudu te je naveo da ne zna zašto je uhapšen jer je cijelu karijeru radio pošteno i odgovorno.

Otac je samo tražio istinu

– Šta mislite kako će se ostali svjedoci osjećati kada znaju da je Dženanovom ovom ocu prijećeno na takav način. Onaj koji je prijetio rekao je da će Muriz Memić biti ubijen ako se osumnjičenim nešto desi. Ovo je predmet koji izaziva veliku pažnju javnosti i zbog kojeg građani nemaju povjerenje u policiju i tužilaštvo. Otac je samo tražio istinu i pravdu. Nije samo stvar stradanja djeteta, već je njega neko gledao kako umire a nije poduzeo ništa. Ako zna nešto neka kaže ovo tužilaštvo interesuje samo istina – pojasnio je Čampara.

Barićeva advokatica pozvala se na nalaz vještaka iz Srbije Ištvana Bodala koji je kako je navela kazao da se radi o saobraćajnoj nesreći u ovom slučaju. No, tužilac je razjasnio da tog vještaka niko nije zvanično angažirao niti je imao poziv suda da vještački, dakle radi se o nalazu koji nije uzet u razmatranju jer je nesuvisao i nezakonit.

Noćima razmišljam o svemu

Barić se pred sudom pravdao da nije izuzeto krvavi džemper jer se radi o ženskoj osobi a to je trebala uraditi policajaka.

Tužilac Čampara na ovo je odgovorio da je Barić imao jasnu naredbu od tadašnjeg tužioca a sada svjedoka u postupku Merisa Ćate da izuzme svu odjeću od Dženana i Alise.

– Nisam tu noć nijednu riječ prešutio tužiocu. Cijelu karijeru radio sam tako. I sada se radim tako. Zijada Mutapa znam 30 godina ali od te noći s njim više nisam pričao. Moj šef Hasan Dupovac naredio mi je da propratim Renault Clio do mjesta vještačenje i to je to. Noćima razmišljam o svemu ovome i nije mi jasno zašto sam zatvoren – naveo je Barić, prenosi Avaz

Facebook komentari