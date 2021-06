Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH

Narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnim temperatura zraka i vrlo visoke vrijednosti UV indeksa izdato je za veći dio Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA).

Upozorenje je na snazi od 21. do 25. juna u periodu između 12 i 17 sati.

Očekuju se visoke dnevne temperature zraka i vrlo visoke vrijednosti UV indeksa.

”Očekivane su maksimalne vrijednosti dnevnih temperatura zraka između 34 i 39 stepeni Celzijusa“, navedeno je u upozorenju.

Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveru zemlje do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 20, dnevna oko 34 stepena.

U utorak i srijedu se očekuje sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni.

U četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

