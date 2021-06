Poslijepodne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevna do 38°C.

U utorak sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 26, a dnevna od 33 do 39°C.

U srijedu sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 33 do 39°C.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 34 do 40°C,prenosi Slobodnabosna

