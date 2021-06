NEDIM SLADIĆ OBJAVIO NOVU PROGNOZU: ‘Vruće vam je sad? Pripremite se za još.’

Na ovaj način meteorolog Nove BiH najavljuje vremenske prilike u našoj zemlju u toku naredne sedmice. Prema njegovoj prognozi može se očekivati i obaranje temperaturnih rekorda.

– Rijetko ko je mogao i pomisliti da će nakon ugodne prve polovine juna uslijediti druga koja će, prema trenutnim raspoloživim prognostičkim materijalima za mnoge biti teška i nepodnošljiva, a kako stvari stoje vrućina će nas pratiti i do kraja samog mjeseca! Ljeto se poprilično razmahalo i zahvatilo nas punom snagom, a trenutne prognoze ukazuju na sve izraženiji utjecaj vrelih zračnih masa sa sjevera Afrike prema Bosni i Hercegovini, što podrazumijeva jačanje toplotnog vala na području naše zemlje koji nepovoljno utječe na ljudsko zdravlje, zbog čega će na snazi biti narandžasti meteoalarm, što označava opasne vremenske prilike u narednom periodu.

Posljedično bismo sredinom i krajem iduće radne sedmice (23/24.06) mogli ugroziti i pojedine temperaturne rekorde za juni mjesec, pri čemu se naročito misli na Sarajevo (29.06.2006, 35,9 °C) i Tuzlu (25.06.2007, 37,2 °C).

Narednih dana prevladavat će sunčano vrijeme, a tokom dana uz umjeren razvoj oblačnosti vrlo rijetko može planinskim područjima istočne Bosne usloviti lokalni pljusak. Od ponedjeljka zapuhat će i pojačan južni i jugozapadni vjetar. Na sjeveru Bosne i u Hercegovini očekuju se i tzv. tropske noći, budući da temperatura neće pasti ispod 20 °C tokom cijele noći, a jutarnje temperature uglavnom od 19 do 25, na jugu i sjeveru i do 28 °C, a dnevne od 33 do 38, na jugu Hercegovine i sjeveru Bosne i do 40 °C, najavio je Sladić. prneosi “N1“.

