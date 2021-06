Odlične vijesti za Sarajevo: Jedanaesti dan bez umrlih od posljedica COVID-a

Prema izvještajima Zavoda, ovo je 11. dan u Sarajevu bez umrlih od posljedica COVID-a.

Od pomenutog broja novozaraženih, tri osobe pripadaju porodičnim klasterima ili kontaktima s ranije zaraženim osobama, zbog čega su u samoizolaciji od ranije.

Trenutno su u KS hospitalizirana 24 pacijenta, i to na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu sedam, a u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ njih 17. Nema pacijenata na respiratoru, a kiseoničku potporu disanju iznad 15 litara u minuti koristi jedna hospitalizirana osoba koja se trenutno liječi u Općoj bolnici. prenosi “Radiosarajevo“.

U protekla 24 sata, s bolničkog liječenja su otpuštene dvije osobe. Kanton Sarajevo danas bilježi 173 aktivna slučaja COVID-19 infekcije. U samoizolaciji se trenutno nalaze 872 osobe. Od početka pandemije u Kantonu Sarajevo je evidentirano ukupno 52.611 osoba zaraženih koronavirusom i 51.155 izliječenih.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo KS, u proteklih sedam dana, prosječan broj zaraženih je sedam, dok sedmična incidenca, odnosno broj oboljelih na 100.000 stanovnika, iznosi 11. U Covid-ambulantama Javne ustanove Dom zdravlja KS pregledano je 77 pacijenata, od kojih su dva transportovana na bolničko liječenje u Opću bolnicu. Na drive-in punktu na Vrbanji uzeto je 39 briseva, a sa ovim brojem na drive-in punktu i u Covid-ambulantama ukupno je uzeto 160 briseva za PCR testiranje.

COVID-pozivni centar je zabilježio 149 poziva proteklog dana, a obavljena su i 133 razgovora sa pacijentima putem telefonskih brojeva u Covid-ambulantama.

Jučer su u Olimpijskoj dvorani “Juan Antonio Samaranch” aplicirane 643 doze vakcina i to u svrhu imunizacije onkoloških pacijenata, kao i revakcinacije građana. S obzirom na to da su time utrošene sve raspoložive vakcine, imunizacija u Zetri je zaustavljena do sljedeće isporuke vakcina. Očekuje se da će proces vakcinacije i revakcinacije biti nastavljen u utorak naredne sedmice, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Iz Ministarstva zdravstva KS i zdravstvenih ustanova zahvaljuju građanima na saradnji i mole ih da nastave sa poštivanjem svih propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

