Ministrica u Vladi Kantona Sarajevo: Iskreno, među nama, pokajem se svaki dan

“Kada sam razmišljala da li da iz komfora svoje pozicije redovne profesorice Univerziteta u Sarajevu uđem u turbulentnu (da ne kažem prljavu) političku arenu, prevagu su učinili moji studenti. Imala sam čast družiti se sa 19 generacija studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i svi su se oni javljali sa predivnim riječima podrške. Zbog njih volim svoj posao i zbog njih sam se odlučila na ovaj korak, a iskreno, među nama, pokajem se svaki dan. Zato sam sada iznenađena i zbunjena studentskim reakcijama, veoma negativnim komentarima, prijetnjama, ne otvaranjem dijaloga već konflikta itd. Možda je do komunikacije, možda je do posrednika ili predstavnika, a možda su moje namjere pogrešne, pa me posavjetujte. Rado ću vas i ovaj put poslušati”, navela je ministrica Husić-Mehmedović.

Objasnila je situaciju sa školarinama Zakonu o visokom obrazovanju (ZVO).

“Visina školarine se neće promijeniti! Smatram da nije adekvatan cjenovnik iz 2003. godine (nećete vjerovati školarina za većinu fakulteta se nije mijenjala 18 godina, i iznosi npr. 1.000 KM godišnje za društvenu grupaciju ili 1.200 KM godišnje za humanističku grupaciju) i smatram da se treba izračunati cijena koštanja po studentu za svaki fakultet, ali to sada nikako nije u planu. Dakle, ZVO ne spominje visine školarina i one se nisu povećale, niti je to uskoro planirano”, navela je. prenosi n1

Poručila je da broj studenata koji su oslobođeni plaćanja školarine na UNSA se neće smanjiti.

“Trenutno 54% studenata UNSA ne plaća školarinu (ja se trudim da usvojimo termin stipendirani, jer ta školarina i dalje postoji, samo je ne plaća student, već se finansira iz budžeta KS) i nikakva intencija nije da se taj procent smanjuje. Baš naprotiv, ideja je da se ide sa većim brojem studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju, ali to zavisi od ukupnih kretanja budžeta (napominjem da je ove godine 2021. budžet KS umanjen za oko 160 miliona KM, a da je dodatno 1,5 miliona KM izdvojeno za studente kroz tzv. Korona zakon kada su oslobođeni 2/3 školarine studenti sa prosjekom iznad 8 – jako sam bila sretna kada sam se izborila da u preambuli Korona zakona piše “donosi se kao pomoć privrednim subjektima I STUDENTIMA”). Dakle, ZVO nema namjeru da smanji broj stipendiranih studenata na UNSA”, dodala je.

Međutim, kako navodi, iskreno smatra da sistem koji imamo sada ne funkcioniše.

“Nema nikakvog smisla da brucoš na osnovu ocjena iz srednje škole (a kvalitet i prosječna ocjena u srednjim školama širom BiH se značajno razlikuje) i rezultata na prijemnom ispitu, dobije doživotno pravo na stipendiju. Više ga niko ne pita za prosjek, može čak i obnoviti jednu godinu i zadržava pravo na stipendirano mjesto. Nema smisla! Željela sam da se nađe bolje, ustvari pravdenije rješenje. Nisam sigurna da li je prosjek ocjena dobro rješenje jer nije ujednačen prosjek na svim fakultetima. Više bih voljela da idemo sa procentom studenata – npr. najboljih 54% studenata svim fakultetima ili tako nešto, ali u praksi to bi baš studente moglo dovesti u još veću nesigurnost i neizvjesnost. Upravo ovo pitanje je bilo predmetom dodatnih sastanaka Komisije za izradu nacrta ZVO, i iznenađujuće je malo komentara i učešća došlo od predstavnika studenata”, poruka je ministrice.

Pozvala je sve studente na ozbiljno učešće u javnoj raspravi.

“Pozivam vas da znajući sada koje su namjere (NEMA povećanja školarina, NEMA smanjenja broja stipendiranih studenata, ali ima stimulisanje na rad i nagrada za taj rad) pošaljite konkretne prijedloge (vi napišite član ZVO koji rješava ovo pitanje) i šaljite ih meni direktno na mail: melika.husic-mehmedovic@vlada.ks.gov.ba jer želim bolje rješenje. Želim da nagradimo najbolje studente, želim da stimulišemo studente da rade više i bolje, želim da pokažemo da se rad i rezultati valoriziraju. Ako ne dobijem bolji prijedlog, meni će najlakše biti da ostavim rješenje kakvo trenutno imamo u Zakonu iz 2017.”, navela je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade u Vladi Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović.

