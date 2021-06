Bračni par iz Mostara na srećki Lutrije BiH osvojio 250.000 KM

Sretni dobitnici nisu mnogo čekali na isplatu pa su već sutradan, tačnije 15. juna, došli u direkciju Lutrije BiH kako bi naplatili ovaj nevjerovatni dobitak.

-Mi još ne možemo da vjerujemo da smo osvojili ovoliko novca. Imamo običaj ponekad kupiti i ogrebati srećku i često smo dobijali manje iznose . Ovog puta smo kupili dvije srećke JACKPOT i nismo ih odmah grebali, već kad smo došli kući. Supruga je grebala i upoređivala dobitne simbole i moguće iznose dobitaka. U jednom momentu surpuga me zove i govori mi da smo osvojili 250 KM ali ja do kraja ogrebem polje za grebanje i pojave se još tri nule i kažem joj da smo osvojili 250.000 KM. Odmah smo otišli do najbližeg uplatnog mjesta Lutrije BiH da provjerimo da li je to zaista taj dobitak, i dobili smo potvrdan odgovor- ispričao je vidno uzbuđen sretni dobitnik.

Dobitnik je naglasio da ima dvoje djece i četvero unučadi te da će sav novac ravnomjerno raspodijeliti i podijeliti svojim unučadima.

Iz Odjela za odnose s javnošću Lutrije BiH dobili smo potvrdu da je ostvaren navedeni dobitak.

-Tačno je da je bračni par iz Mostara osvojio 250.000 KM i posebno nam je drago što je otišao u ruke penzionerima, i to baš u ovim turbulentnim i relativno izazovnim vremenima. Naša misija, između ostalog, jeste usrećiti igrače i promijeniti im život u pozitivnom smislu, te je ovo primjer zbog čega i postojimo. Moramo naglasiti da je dobitnicima isplaćen iznos umanjen za deset posto poreza na dobitak, tako da pored bračnog para koji je osvojio dobitak, koristi ima i grad Mostar koji će inkasirati 25.000 KM, koliko i iznosi porez na ovaj dobitak.- saopštili su iz Lutrije BiH.

