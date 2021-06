Džaferović: Konstitutivnost se pogrešno razumije, suština Ustava BiH je na individualnim pravima

“Zaboravlja se kazati da se u preambuli Ustava BiH, osim konstitutivnih naroda, pominju i ostali, kao i konstitutivni narodi i građani BiH. Prema tome, suština je na individualnim ljudskim pravima”, kaže Džaferović u intervjuu za FTV.

Vi kada osigurate svakom čovjeku njegovo ljudsko pravo i slobodu onda nije problem ni u zaštiti tih tzv. kolektivnih prava ili zaštiti nekih kolektiviteta, dodaje on. prenosi Klix“.

“Problem je ono što se od politika koje idu ka razgradnji BiH, ka dodatnom etničkoj podjeli u BiH, promovira kada je konstitutivnost u pitanju je ustvari jedno potpuno pogrešno razumijevanje tog termina koji jeste naveden u preambuli Ustava BiH”, naglasio je.

On kaže da onako kako to zagovaraju ove politike, oni to zapravo svode na zahtjev, na paritetno predstavljanje, a ne proprocionalno predstavljanje, na konsenzus u donošenju odluka po svim pitanjima, a ne samo pitanjima koja su od vitalnog nacionalnog interesa.

“Ako tako one predviđaju zapravo ekskluzivitete samo za pojedine unutar BiH, onda je to u osnovi negacija individualnih ljudskih prava i Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama”, zaključio je Džaferović.

Facebook komentari