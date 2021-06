Objavljena prognoza do kraja juna: Ljubitelji vrućina – radujte se!

U Bosni i Hercegovini u naredna dva dana očekuje se promjenjivo oblačno i djelimično sunčano vrijeme.

Od četvrtka (17. juna) ljubitelji vrućina neće više imati razloga za prigovor.

Prema raspoloživim prognoznim modelima ispred nas je najtopliji period u dosadašnjem dijelu godine.

Maksimalne temperature, izuzimajući planinske predjele bit će u većini krajeva iznad 30°C. Preovladavat će stabilno i sunčano sa malo ili nimalo oblaka. Jutarnje temperature imat će blaži rast.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 7°C do 12°C u Bosni, na jugu zemlje do 16°C. Najviše dnevne temperature između 23°C i 28°C, u Hercegovini do 31°C.

Od četvrtka jutarnje temperature u Bosni između 11°C i 15°C, a u Hercegovini do 21°C. Maksimalne temperature između 28°C i 34°C.

Stabilno, sunčano i nadprosječno toplo očekuje nas tokom većeg dijela sljedeće sedmice. Zadržat će se natprosječno toplo.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 15°C i 20°C u Bosni, do 23°C u Hercegovini. Maksimalne temperature varirat će između 28°C i 32°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 34°C, piše “Radio Sarajevo“.

