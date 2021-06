Stiže stabilizacija vremena u Bosni i Hercegovini

Vjetar slab do umjeren, uglavno, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 32 °C.

U nedjelju će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C. prenosi “N1“.

U ponedjeljak se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.

Prema dostupnim numeričkim podacima, stabilizacija vremenskih prilika moguća je od nedjelje 13.06. Stabilno, sunčano i nadprosječno toplo očekuje nas tokom većeg dijela sljedeće sedmice.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 14°C i 19°C u Bosni, do 22°C u Hercegovini. Maksimalne temperature varirat će između 26°C i 31°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 33°C.

