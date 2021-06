U BiH za danas upaljen žuti meteoalarm, promjena vremena u drugom dijelu dana

U Bosni su izgledni lokalno i obilniji pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 31°C.

U Sarajevu većinom umjerena naoblaka. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka moguć je pljusak kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12°C, a najviša dnevna oko 25°C, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod.

Žuti meteoalarm

Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela. prenosi n1

