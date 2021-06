Pripremite kišobrane: Evo gdje će, kada i koliko padati narednih nekoliko dana

Poslijepodne ponegdje na zapadu i sjeverozapadu Bosne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a dnevna od 24 do 32°C.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 20 do 30°C.

U petak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 20 do 30°C.

U subota pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima u grmljavinom. U Hercegovini, uglavnom, bez padavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 18 do 28°C,piše Slobodnabosna

