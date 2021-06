Munira Subašić: “Gdje god je stigla Mladićeva čizma tu je bio genocid, on je kao Hitler”

Nadaju se da će, u najmanju ruku, biti potvrđena prvostepena presuda, kojom je zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Subašić kaže da će biti veoma tužna ako konačnom presudom Mladić ne bude osuđen i za genocid u još šest bh. općina – Vlasenici, Foči, Prijedoru, Ključu, Kotor Varoši i Sanskom Mostu.

“Gdje god je stigla čizma i Vojska Ratka Mladića, napravljen je genocid – da li je to grad, mahala, selo, šuma… Sve što nije pripadalo srpskom narodu, on je uništavao. On je najodgovorniji. Za majke Srebrenice, on je isto što i Hitler za Jevreje“, poručila je Subašić iz Haga, gdje će s nekoliko srebreničkih majki danas uživo u sudnici pratiti izricanje presude.

Podsjetila je na ubistva, si*ovanja, progone… počinjene pod njegovom komandom.

Upitana za činjenicu da se u Republici Srpskoj veličaju ratni zločinci, poput jučerašnjeg slučaja u Bratuncu, Subašić je kazala da u predmetima koji su pod oznakom “A” proslijeđeni iz Haga postoji više od 500 imena zločinaca, izvršilaca genocida…

Kazala je da će predstavnici udruženja žrtava nakon današnje presude intenzivnije zahtijevati od sudova u BiH i Srbiji da se procesuiraju oni kojima je Mladić naređivao.

“To su ti koji su bili u Bratuncu. Znamo ih imenom i prezimenom, ničija do zore ne gori, pa neće ni njihova. Pa njima i njihovoj djeci je važnije da saznaju pravu istinu, mi majke smo živi svjedoci, mi znamo šta se desilo. Istina je naše najveće oružje, kojeg se evo već 26 godina držimo“, kazala je Subašić.

Izrazila je nezadovoljstvo načinom na koji se procesuiraju ratni zločini u bh. pravosuđu. Kazala je da će to nezadovoljstvo iznijeti na sastancima koje ovih dana imaju sa čelnicima Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, UN-a…

“Moraju se privoditi oni koji su ubijali, si*ovali, učestvovali u etničkom čišćenju…“, zaključila je Subašić.

