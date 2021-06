Počelo uklanjanje crkve iz dvorišta nane Fate Orlović

Iz dvorišta nane Fate Orlović u Konjević Polju počelo je uklanjanje nelegalno izgrađene crkve, potvrdio je za Faktor advokat Rusmir Karkin.

Kako je kazao Karkin, on je imao informaciju od tužioca državnog tužilaštva koji postupa povodom neizvršenja presude u ovom slučaju da bi se to moglo desiti ovaj vikend.

– Jutros me pozvala najstarija kćerka nane Fate i obavijestila me da je prije 7 sati u dvorište ušao veliki broj kamiona i bager i da je započelo uklanjanje crkve. To se trenutno sad dešava – kazao je Karkin.

Evropski sud za ljudska prava 1. oktobra 2019. godine je donio odluku, odnosno konačnu presudu kojom se nalaže da BiH mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.

Sud je utvrdio kako je propust “vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja predstavke, a za koji Vlada Republike Srpske nije ponudila nikakvo opravdanje, imao za posljedicu ozbiljno narušavanje njihovog prava na imovinu“.

Potpuno bespravno Srpska pravoslavna crkva je u dvorištu Fate Orlović 1996. godine izgradila objekat koji je do danas netaknut stajao na istom mjestu.

