Kakvo nas vrijeme očekuje naredna tri dana

U jutarnjim satima s kišom u većini područja. U ostatku dana i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 13 do 20°C.

U ponedjeljak ujutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno vedro. U ostatku dana porast naoblake. Poslijepodne u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 14 do 25°C,javlja FHMZBIH.

U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovni sučano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne u centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuju pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 25°C.

U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 17 do 26°C.

