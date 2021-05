“DA JE NAGLA PROMJENA, JESTE…”: Meteorolog Nedim Sladić otkrio kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti očekuje se u južnim, jugozapadnim i istočnim područjima. Poslije podne porast oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku Bosne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren zapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša najviša dnevna od 23 do 29 stepeni.

O vremenskim prilikama u Bosni i Hercegovini kasno sinoć oglasio se i meteorolog Nove BH Nedim Sladić.

“Da je nagla promjena, jeste. U 23:00, Sarajevo – Bjelave mjere čak 25,1°C! Razlog – jugo, kao i vreo zrak po visini koji nadire u našu zemlju, a sutra polako odmiče prema Srbiji, koju čekaju vrijednosti u centralnim predjelima i do oko augostovskih 35°C. A i kod nas prilično toplo, pa i vruće, uz najviših 24 do 31°C”, poručio je Nedim Sladić,piše Slobodnabosna

