Umjereno oblačno vrijeme u BiH do kraja radne sedmice

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno oblačno vrijeme, nešto manje oblačnosti u južnim, jugozapadnim i istočnim područjima, prenosi Anadolu Agency (AA).

Poslijepodne porast oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku Bosne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren zapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša najviša dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusovih.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, u srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.

U četvrtak meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Porast naoblake prema kraju dana i u večernjim satima u Bosni može usloviti kišu. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusovih.

U petak takođe umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, u sjevernim i centralnim područjima i sa kišom. Tokom dana, bez padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusovih.

Facebook komentari