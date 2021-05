Arijana Memić: Za one koji su krivi saosjećanja ni milosti nema

Arijana Memić, sestra stradalog Dženana Memića, oglasila se na Facebooku nakon što je Sud BiH objavio odluku da će policajcu Josipu Bariću pritvor biti produžen za još mjesec. Njen status prenosimo u cijelosti:

– Prilikom obraćanja na jučerašnjem ročištu Josip Barić je izjavio da “ako će njegovo zatvaranje pomoći barem milimetar da se slučaj Memić riješi, da ga se zatvori 6 mjeseci. Obolio je on, oboljela mu je supruga, dijete…”

Šestu godinu već traje naša borba da dođemo do istine, koliko puta smo bili na ulici, tražili, molili, da nam se pomogne, da nam pomognu oni koji znaju bilo šta, što bi koristilo da se slučaj rasvijetli, od istih tih nikada ni riječi.

Doživjeli smo samo da nam govore iza leđa kako lažemo, izmišljamo, smatrali su nas svojim neprijateljima, vjerovatno i dan danas.Sve što smo ikada željeli i tražili je samo istina i ništa sem toga. Samo mi znamo kroz šta smo prošli, kroz šta prolazimo, šta smo sve doživjeli, nagledali se i naslušali.Mi nikada nismo, niti ćemo tražiti kazne za one koji nisu krivi, koji nisu sudjelovali u zataškavanju Dženanovog ubistva. prenosi “Avaz“.

Ali za one koji to jesu, kao što sam već ranije pisala, saosjećanja nema, milosti nema, niste je ni vi imali. Nikada – napisala je Memić.

