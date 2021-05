Izetbegović: Vakcinisat ću se kada budem pozvan, makar bio zadnji

Predsjedništvo Stranke demokratske akcije (SDA) zasjedalo je danas u Sarajevu kada su pozdravili usvajanje Nacrt Programa reformi te su pozvali Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da što prije usvoji taj dokument.

Pohvalili su višednevnu vježbu koja se održava na Manjači “Brzi odgovor 21” u kojoj učestvuju pripadnici Oružanih snaga BiH i vojske Sjedinjenih Američkih Država kada je pokazan visok stepen interoperabilnosti.

Predsjedništvo SDA pozdravilo je aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH na rješavanju migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući angažmanu ministra Selme Cikotića i Ministarstva sigurnosti BiH obim migrantske krize koja je pogodila dijelove Bosne i Hercegovine je bitno umanjen.

Osuđeni su učestali uzurpatorski ataci Republike Srbije na resurse Bosne i Hercegovine jer nelegalni aranžmani oko izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini, izgradnje aerodroma u Trebinju predstavljaju drastičnu povredu suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Kako je kazao predsjednik SDA Bakir Izetbegović, Predsjedništvo je pohvalilo formiranje Interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva naglašavajući da bi se svi u Bosni Hercegovini trebali pozabaviti pitanjima izmjena izbornog zakonodavstva.

Izetbegović kaže da politički dogovor nije neophodan kako bi se riješile neke strati koje se tiču integriteta i transparentnosti izbornog procesa, ali da je najveći kamen spoticanja između SDA i HDZ-a odnosno hrvatskog bloka što se neće moći riješiti bez političkog dogovora.

– To je glavni čvor koji kada bi se otpetljao i druge izmjene bi bilo moguće lakše dostići. Oni naime tvrde da im Bošnjaci biraju člana Predsjedništva BiH i o tome treba povesti otvorenu diskusiju, a mi tvrdimo da oni koriste opcije blokada što se vidi kroz neimenovanje Vlade Federacije BiH i popune Ustavnog suda – pojasnio je Izetbegović.

Lider SDA tvrdi da se na bazi Ustava BiH i Ustava FBiH može doći do rješenja tog pitanja jer konstitutivni imaju pravo biti zastupljeni i imaju pravo štititi vitalni nacionalni interes. HDZ traži zastupljenost, a SDA zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.

– Ako tu bude spremnosti HDZ i ako nam tu pomognu međunarodni partneri glavni čvor će biti odvezan i stvari će krenuti u pravom smjeru – stava je Izetbegović.

Uz novinarsku konstataciju da je kao rok za izmjene izbornog zakonodavstva postavljen juni, Izetbegović je kazao da ukoliko bi se ovo pitanje riješilo on bi mogao biti i dosegnut.

– Ukoliko bismo to dozvoli što HDZ-u sada traži onemogućili bismo parlamentarnu demokratiju i obesmislili postojanje građanskih stranaka sve bi bilo tri etničke stranke i SDA to neće podržati. U maju ćemo imati još jedan sastanak i razgovarati kako riješiti to ključno – naglasio je Izetbegović.

Na pitanje novinara kako će se SDA ponašati ukoliko njen visoki dužnosnik i član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić odluči napustiti stranku što se dalo naslutiti iz njegovih ranijih istupa, Izetbegović kaže da neprisustvo Zvizdića današnjoj sjednici Predsjedništva i jučerašnjoj sjednici Kolegija stranke naslućuje njegovu odluku.

– Volio bih da ostane s nama on je zaslužan i kompetentan rukovodilac, ali kako god odluči valja nam dalje živjeti i izbjeći teške riječi – kazao je Izetbegović, podsjetivši i na ranije odlaske iz stranke nakon kojih je SDA ostala na nogama i ostat će.

SDA, kaže Izetbegović, treba narodu i državi Bosni i Hercegovini i bez obzira na povremene krize koje imaju i druge stranke koje gube svoje članstvo, ona ostaje jaka politička partija u BiH.

Ta stranka, dodaje preživjet će odlaske i sve napade i afere koje se, tvrdi, predimenzioniraju jer, ponovio je BiH imala je najbolji odgovor na pandemiju koronavirusa u regionu u zdravstvenom i ekonomskom smislu i bolja je od prosjeka u Evropskoj uniji.

Upitan da prokomentira proces vakcinacije protiv koronavirusa u sarajevskoj dvorani Zetra, ocijenio je da se radi o neredu i maltretiranju ljudi te da su pristigle brojne pritužbe građana na proces vakcinacije u Sarajevu, dok se takve tvrdnje za ostala mjesta u BiH nisu mogle čuti. prenosi “Fokus“.

Tvrde da su svjedoci vakcinisanja preko reda, da su vidjeli kako se vakcine iznose na sporedna vrata da bi ih dobili “povlašteni građani” te da oni koji spadaju u grupe koje su bile prioritetne za vakcinaciju, vakcinu nisu mogli dobiti.

– Maltretiranje ljudi. Pozivanje, pa onda izostanak vakcinisanja. Ono što je još gore je izvlačenje tih vakcina na stražnja vrata za neke koji su izgleda građani prvog reda. To treba preispitati. I ne trebaju taj problem adresirati na ustanove iz kojih su došli neki doktori ili medicinske sestre – kazao je Izetbegović.

Na pitanje da li se on vakcinisao protiv koronavirusa i ako nije, da li će, odgovorio je da će se vakcinisati kada bude pozvan, makar bio zadnji te da nema govora da primi vakcinu prije nego dođe na red.

Predsjedništvo SDA pozvalo je zemlje Vijeća za implementaciju mira (PIC) i zemlje članice Evropske unije da na temelju pravnih principa uvedu sankcije za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika zbog upornih secesionističkih prijetnji kojim ugrožava Dejtonski mirovni sporazum.

Predsjedništvo stranke podržalo je danas i zahtjeve policajaca zaposlenih u državnim institucijama za povećanje plate jer je nedopustivo da su im plate manje od policajaca na entitetskom nivou, a podržane su i sve druge inicijative koje znače jačanje institucija poput zajedničkog nastupa u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska koji predvodi SDP.

Upućena je i čestitka građanima BiH povodom današnje godišnjice od prijema u Ujedinjene nacije, odato je priznanje zdravstvenim radnicima u borbi protiv koronavirusa. Pozdravljen je dogovor o primjeru između Palestine i Izraela te je pozvano da se postignuto primirje nastaviti poštovati.

