Meteorolozi su najavili pakleno ljeto, oglasio se i Nedim Sladić: ‘Ljudi dragi, za promjenu kukajte ovog ljeta…’

Meteorolozi su za naredne dane najavili umjereno oblačno i nestabilno vrijeme. Bit će još i kiše, ali kraj maja će, kako navode, ipak biti u znaku pravih ljetnih temperatura, koje će dostizati i 32°C. I prognoze za Evropu najavljuju vrele dane krajem maja i početkom juna.

– Od ovog trenutnog bilo je još gorih proljeća, kao ono iz 2002. i 2008. godine, a još gore i hladnije daleke 1997. godine, no došao sam do te faze da mi je samo dočekati najaviti famozne rečenice tipa “stabilno i suho do daljnjeg”, i “očekivani broj vrelih dana ovog ljeta u Bosni je veći od 31, a u Hercegovini od 58”, pa da i ja dušom svojom dahnem ovog proljeća, a Boga mi i ljeta. A da… pa neću, jer će onda krenuti – daj, samo sunce i 40 °C najavljuješ, hajde kiše malo, napisao je na svom Facebook profilu meteorolog Nove BiH Nedim Sladić. Potom se i našalio napisavši:

“Ljudi dragi, za promjenu kukajte ovog ljeta kako klime ne možete napuniti, da ne bude samo ne mogu ogrijeva nakupovati. :))”

Ovaj post je uslijedio nakon brojnih komentara na njegove prognoze mahom lošeg vremena i pada temperatura nakon kojih su se građani “požalili” da zbog njegovih prognoza ne mogu nakupovati dovoljno drva…piše Depo.

Na instagramu je još najavio da će ljeto pred nama biti slično onom 2012. te pojasnio za šta je kiša ipak dobra.

– I dok ovo promjenjivo vrijeme mnogima ne odgovara, posebno zbog planiranih aktivnosti na otvorenome – česta kiša dobra je zbog akumulacije vode u tlu prije vjerovatno još jednog iznadprosječno toplog i razmjerno sušnog ljeta. Naravno, ostvare li se trenutačne dugoročne prognoze, koje čak djeluju pouzdanije od onih za točno vrijeme i mjesto padanja kiše sljedećih dana, naveo je Sladić.

