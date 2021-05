Željko Komšić o HE na Drini: “Država BiH treba reagirati, kakav je to način”

Mislim da bi kao država trebali reagirati, kazao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić komentirajući informaciju da su predsjednici Vlada Republike Srpske i Srbije, Radovan Višković i Ana Brnabić danas popodne položili kamen temeljac za Hidroelektranu “Buk Bijela” na Drini, čime je ozvaničen početak gradnje ovog projekta.

“Morat ćemo vidjeti koji pravni instrumenti nam stoje na raspolaganju”, rekao je Komšić.

Podsjetimo, predsjednica srbijanske vlade Ana Brnabić je u ponedjeljak u Istočnom Sarajevu potvrdila kako će njena država graditi novu hidroelektranu na Drini u suradnji s vlastima bh. entiteta RS, uprkos tome što za to nema suglasnosti tijela vlasti BiH, a Crna Gora taj projekt smatra ekološki problematičnim.

“Moram reći da mi nekada nije jasno zašto Srbija to sama sebi radi. Niko ne bi imao ništa da je to išlo u redovnoj proceduri, da je sklopljen međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, da se da se ta hidroelektrana gradi. Ja ne znam da bi neko imao nešto protiv na državnom nivou koji je jedini nadležan da odlučuje o takvim stvarima. Međutim, Srbija je odabrala da ide dosta ovako unilateralno u odnosu prema BiH. Uzimaju za partnera u ovom slučaju Elektroprivredu RS!?”, kazao je Komšić za Radiosarajevo.ba.

Prema njegovim riječima, Srbija mora objasniti zašto energetske projekte na Drini želi raditi na ovakav način.

“Odavno je jasno čemu je to riječ. Kakav je to način postupanja prema BiH?! A zaklinjete se stalno da imate prijateljske odnose. Hoćete da imate dobre odnose itd, itd. I onda napravite ovako jedan potez koji je potpuno bespotreban. Sve se to moglo realizirati na jedan normalan način, kroz državne institucije i, naravno, da se pravi ta hidroelektrana. Nažalost, uradili su opet to tako. Kažem nama u BiH to nije ništa novo. Razočarani samo takvim ponašanjem ne više vlade Srbije, jer zna se ko odlučuje u Srbiji, a to definitivno nije Ana Brnabić”, zaključio je Komšić, prenosi “Radio Sarajevo“.

Facebook komentari