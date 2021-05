Objavljena dugoročna prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednom periodu?

Temperature zraka tokom sedmice u blagom padu. Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 6°C do 12°C u Bosni, na jugu zemlje do 15°C.

Najviše dnevne temperature između 14°C i 22°C, u Hercegovini do 25°C. Od četvrtka (20.05.) jutarnje temperature između 3°C do 8°C u Bosni na jugu do 12°C, najviše dnevne od 12°C do 18°C u Hercegovini do 21°C.

U zadnjoj sedmici maja 2021. prema raspoloživim prognostičkim modelima prognozira se nastavak promjenjivih i nestabilnih vremenskih prilika. Česte izmjene sunčanih intervala i pljuskova praćenih grmljavinom karakterisat će ovaj period.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 6°C i 11°C u Bosni, do 14,0°C u Hercegovini.

Maksimalne temperature kretat će se između 14°C i 20°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 23°C. prenposi “N1“.

