NE ZABORAVITE KIŠONBRANE: I NAREDNIH DANA NAS ČEKA KIŠA

U Posavini je moguća grmljavina. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 16 do 22, u istočnim područjima Bosne do 24 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz prolazno razvedravanje tokom dana. Kiša se očekuje uglavnom u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna oko 22 °C.

U utorak 18.05.2021., prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana u Bosni porast naoblake, što poslije podne ili u večernjim satima može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 22, na jugu do 24 °C.

U srijedu 19.05.2021., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima očekuje se prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 °C. prenosi hayat

U četvrtak 20.05.2021., umjerereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 °C.

