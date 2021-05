Jusuf Nurkić poslao oštru poruku izraelskom premijeru: Nikada na strani agresora

On je na svom Twitter profilu odgovorio na zahvalnicu izraelskog premijera.

“Moja zemlja prošla je genocid. Moj narod nikada neće biti na strani agresora. Potrebno je samo biti čovjek koji će se suprotstaviti ratu i ubijati nevine ljude i djecu. Zaustaviti rat je jedina ispravna stvar, zaustaviti sve ratove”, poručio je Nurkić.

Podsjećamo, izraelski premijer Benjamin Netanyahu se na Twitteru zahvalio državama na podršci Izraelu zbog posljednjih sukoba sa Hamasom. prenosi “Klix“.

Među tim zastavama koje je objavio našla se i Bosna i Hercegovina.

Uz zastave napisao je: “Hvala vam što ste odlučno stali uz Izrael i podržali naše pravo na samoobranu od terorističkih napada”.

My country 🇧🇦 has been through genocide. My people will never be on the side of the aggressor 🇧🇦 🤝 🇵🇸 It only takes to be a human to stand against the war and killing innocent people and kids 💔😔 🛑 To stop the war is the only right thing to do, to stop all wars!!! https://t.co/dH1MyRfYbT pic.twitter.com/lEFrdeYMDn

— Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) May 16, 2021