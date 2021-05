Naredna tri dana očekuje se kiša, ali i pljuskovi

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je moguća slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, a dnevna od 16 do 22 stepena.

U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili u večernjim satima je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna oko 18 stepeni.Prvog dana nove radne sedmice, ponedjeljak 17. maja, očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, a dnevna od 16 do 22 stepena, u istočnim područjima Bosne do 24 stepena.

U utorak, 18. maja, Federalni hidrometorološki zavod prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 22 stepena, na jugu do 24 stepena,piše Avaz

