Godišnjica odbrane grada / Obilježen 15. maj, Dan odbrane Tuzle

Na spomnuti datum prije 29 godina su legitimne formacije Centra službe bezbjednosti Tuzla postupajući u nužnoj odbrani, na raskrsnici Brčanska Malta koja je danas sinonim odbrane Grada soli, odbile napad tadašnje JNA, vojnika i rezervista koji su u vojnom konvoju napuštali Tuzlu.

– Ovdje se radilo o napadu na Tuzlu, napadu na policajce, pripadnike MUP-a BiH koji su postupili u nužnoj odbrani i uzvratili na vatru, o tome se radi. Nažalost poginulo je mnogo ljudi, odgovoran je Mile Dubajić protiv koga je podnesena krivična prijava. On je izvršio krivično djelo izazivanje opće opasnosti, on je vojnike kojima je komandovao stavio, natovario gorivo, granate, mine, municiju i na to postavio ljude – izjavio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Nekadašnji gradonačelnik Tuzle Selim Bešlagić smatra da je 15. maj značajan datum za Tuzlu kada su, kako kaže, građani odbranili i svoje dostojanstvo i Bosnu i Hercegovinu, odbranili i grad Tuzlu i građane Tuzle od toga da Tuzla bude raspoređena, podijeljena prema onim šemama koje su bile zacrtane.

Petnaestog maja 1992. godine pripadnici tadašnje JNA, vojnici i rezervisti koji su u vojnom konvoju napuštali Tuzlu, sukobili su se s policajcima čiji je zadatak bio da isprate izlazak kolone iz grada. Na Brčanskoj Malti u popodnevnim satima desila se presudna bitka za grad. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine – Stanice javne bezbjednosti Tuzla su postupajući u nužnoj odbrani, odbili napad na sebe, građane i Tuzlu i na taj način odbranili ovaj grad i time doprinijeli odbrani BiH, piše “Fena”.

