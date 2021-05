Reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović: Pozivam na mir u Palestini, to je “naša zajednička zemlja sve tri velike ibrahimovske religije”.

Pozvao je na na mir u svetoj zemlji Palestini, podsjećajući da je ona “naša zajednička zemlja sve tri velike ibrahimovske religije”.

Agencija MINA u cijelosti prenosi intervju kojeg je vodila novinarka Televizije BIR Emira Musa.

Televizija BIR: Vaš prvi mandat i početak drugog mandata na čelu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obilježen je Vašim istrajnim, hrabrim ljudskim zalaganjem za suživot i poštovanje, kako u našoj zemlji, tako i u svijetu. Kako bi ste Vi opisali ovaj prethodni period od kada ste reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH i šta možemo očekivati u narednom periodu?

Reisu-l-ulema Kavazović: Prije svega, želim još jednom iskazati svoje veliko zadovoljstvo da mogu govoriti za televiziju i da mogu i na ovaj način poselamiti naše gledaoce i slušaoce u ovom danu koji je dan radosti za sve muslimane i muslimanke.

Kada je u pitanju Islamska zajednica i vrijeme koje je prošlo, kao što ste kazali, taj prvi mandat na mjestu reisu-l-uleme IZ u BiH, mogu kazati da smo nastojali da to vrijeme iskoristimo kako bismo organizaciju IZ u BiH ojačali, kako bismo učinili određene reforme u samoj organizaciji IZ. Radili smo na tome da izvršimo izmjene Ustava IZ i da restrukturiramo one službe koje su bile unutar IZ, da ih organiziramo kroz uprave i određene urede. Radili smo na tome predano i uspjeli smo to učiniti, a Sabor IZ je potvrdio izmjene Ustava IZ. Možemo kazati da je taj period, prvi mandat, prošao na neki način u našem pozicioniranju da svi razumijemo šta je to nova struktura IZ i da ona na neki način uzme maha u našoj zajednici. Naravno, nastavili smo raditi i one projekte koji su bili nužni, prije svega, na obnovi IZ. Kao što znamo, Zajednica je još uvijek u stanju svoje obnove.

Nastojali smo da ojačamo džemate, prije svega u bh. entitetu Republika Srpska, koji su bili u jednom teškom položaju, i nastojali smo da im pomognemo da se oni održe i učinili smo to, čini mi se, na dobar način. Također smo nastojali da završimo određene projekte koji su započeti u mandatu reisa Cerića, prije svega oko obnova nekih džamija i drugih infrastrukturnih objekata IZ. Možemo kazati da smo taj period priveli kraju.

Sada je pred nama jedno novo razdoblje i valja Zajednicu dalje razvijati u tom pravcu da ona bude zajednica koja može odgovoriti na ona pitanja koja se pred nas postavljaju u našoj domovini Bosni i Hercegovini.

