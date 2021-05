Nedim Sladić najavio neočekivanu promjenu vremena i kakvo će vrijeme biti za Bajram

“Iskoristite sutrašnje sunce kao i prilično vruć majski dan sa najvišim dnevnim temperaturama uglavnom u rasponu od 25 do 33 °C jer je pred nama ponovo duži period promjenjivijeg i nestabilnijeg vremena od srijede.

U jugozapadnom strujanju po visini sa Mediterana nam počinje stizati vlažan i manje topao zrak, što će pored padavina uzrokovati i umjereniji pad temperature zraka za oko 5 do 10 stepeni u odnosu na utorak, kako će preko naše zemlje preći nova fronta koju će u prvim satima srijede osjetiti najprije stanovnici Krajine, zapadne Bosne i većeg dijela Hercegovine, a do ranih prijepodnevnih sati i u većem dijelu zemlje.

Treba istaknuti da će u narednom periodu, a počevši od srijede, kišobrani biti gotovo pa obavezan asesoar, no neće previše biti hladno – najviša dnevna temperatura zraka u Bosni uglavnom kretat će se od 17 do 23 °C, a u Hercegovini od 21 do 26 °C, dok jutarnje u Bosni se kretati uglavnom oko 10, a u Hercegovini oko 14 °C”, napisao je Sladić.

Na pitanje jedne od pratiteljki putem Facebooka, kada se očekuje stabilizacija vremena, napisao je – ne prije 17./ 18. maja. prenosi “Radiosarajevo“.

“Naoružati se kišobranom i strpljenjem. Krajem mjeseca očekujem drugu priču. Juni zasad kad ga gledam iz distance djeluje baš papreno”, odgovorio je Sladić.

Podvukao je da nas slično vrijeme očekuje i na Bajram.

“Povremeni pljuskovi su izgledni širom zemlje, no treba istaknuti da temperatura neće previše se sniziti, pa neće biti hladno. Kiša koju očekujemo posljednjeg dana mjeseca ramazana opravdat će i čuvenu u narodu uvriježenu izreku: “Kako započne prvi dan ramazana, tako će i završiti”, napisao je Sladić.

