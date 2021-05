Bazdulj okrivio Sarajevo za “masovnu histeriju”, BiH nazvao propalom državom

Podsjetimo, na snimku zabave iz grada poznatog po najstrašnijim zločinima počinjenim tokom agresije na BiH, Bazdulj je slavio s Handkeom, koji je poznat po tome što negira genocid i što je podržavao politiku zločinca Slobodana Miloševića.

Ovakva proslava, na ovom mjestu i u ovakvom društvu, uvreda je za sve žrtve zločina, a svoje zgražavanje na društvenim mrežama istaknuli su brojni građani BiH, među kojima i mnogi intelektualci.

No, umjesto izvinjenja, Bazdulj je kritizirao one koji su ukazali na njegov sraman čin. Osim toga, žestoko je kritizirao Sarajevo, a reakcije na njegov čin nazvao je “masovnom histerijom”.

“Za sarajevsku masovnu histeriju po medijima i društvenim mrežama ne mogu reći da me iznenadila, pošto pamtim slučaj Vuka Bačanovića i sasvim recentan slučaj Ivane Marić, kada se desio sličan džumbus zbog jednog benignog statusa na ‘Facebooku’, odnosno još benignije konferencijske dosjetke. Ipak, da ovakvo nešto, privatno druženje uz muziku i pjesmu, odnosno pjevanje ljubavne pjesme koju inače izvodi bošnjački pjevač, koji se posljednjih decenija isprofilisao kao jedan od simbola Sarajeva, a skupa s književnim nobelovcem i dvostrukim dobitnikom kanske ‘Zlatne palme’, može biti povod za linč, to mi baš i nije palo na pamet”, rekao je Bazdulj za Glas Srpske.

Bazdulj je kritizirao Sarajevo, čak je i ismijavao Sarajevo Film Festival.

“Grad koji je za simbol svoje ‘svjetskosti’ proglasio augustovske dane kad trećerazredni holivudski glumci gaze kičastim crvenim tepihom, teško se miri sa činjenicom da se jedan od najboljih svjetskih pisaca dvadesetog i dvadeset prvog vijeka opušta u, kako bi oni rekli, zadimljenoj birtiji, bez trunke potrebe za glamurom i to s ljudima koje oni poznaju iz nekih prošlih života i koje mrze potpuno patološki i histerično”, rekao je Bazdulj.

prenosi “Klix“.

Kako kaže, sklon je pomisli da ovo što se dešava nema naročite veze s njim “i da je u pitanju javnost koju je muka natjerala da licemjernu medijsku podršku sa Zapada prihvati kao utješnu nagradu u situaciji posvemašnje socijalne katastrofe, života u propaloj državi i koja je, na zapećku svega, uložila ogromnu emotivnu energiju nadajući se ‘Oscaru’ za najbolji strani film kao nekoj simboličnoj katarzi”.

“Kada je to propalo, valjalo je negdje kanalisati tu energiju i tu se dobitnik Nobelove nagrade i svi koji imaju ikakve veze s njim pokazao kao savršena meta. Onaj koga federalni kantončići proglašavaju nepoželjnom osobom i koga po društvenim mrežama čereče književni, akademski i žurnalistički liliputanci, ovjenčan je najvećim umjetničkim priznanjem koje postoji, istim koje je prije šezdeset godina dobio i omraženi im Ivo Andrić i uz to još nije gadljiv da se s prijateljima proveseli”, kazao je Bazdulj.

Tvrdi da je Sarajevo danas, kada je riječ o medijima i javnosti, “ubjedljivo najzatvoreniji, najjednoumniji i najuskogrudniji grad od Sutle do Ibra”. Također je dodao da je dobio podršku “normalnih ljudi od Toronta preko Dubaija do Skoplja i od Geteborga do Mostara i Sarajeva”.

Facebook komentari