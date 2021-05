Korupcija je u svakoj pori bh. društva

Antikorupcijski sistem u BiH i dalje je izuzetno složen, decentraliziran i loše koordiniran, što komplicira i ispunjavanje obaveza koje je BiH preuzela kroz Berlinski proces prije tri godine, kada je, zajedno s ostalim državama regiona, obećala snažniju borbu protiv korupcije.

Promjene zakona

Ovo je dio izvještaja Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC) o organiziranoj korupciji na zapadnom Balkanu.

Nedostatak političke volje razlog je što obećanja nisu ispunjena pa novi zakon o javnim nabavkama još nije usvojen, napredak u reformi javne uprave je nedovoljan, a nema ni reforme u finansiranju političkih partija.

U izvještajima, čiji su autori ambasador Uglješa Zvekić i profesorica Sunčana Roksandić, navodi se da državna agencija za sprečavanje i koordinaciju borbe protiv korupcije još čeka na izmjene i dopune zakona koji bi ojačao njenu neovisnost i finansiranje, a da ostala tijela za borbu protiv korupcije nisu jednoobrazno organizirana i uglavnom nemaju dovoljno osoblja.

– Korupcija sprečava prosperitet društva i koči ekonomski razvoj države, pogodujući pojedincima koji do određenih ugovora ili radnih mjesta ne dolaze jer su najsposobniji, nego zato što su podobni ili su dali mito. Promjene zakona su neminovne na putu u članstvo u EU – kazala nam je koautorica izvještaja Sunčana Roksandić, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

Ona ističe da se na antikorupcijske mjere gleda kao na nešto što je nametnuto izvana, ali da napretka neće biti dok se ne shvati da su one nužne.

Politički utjecaj

BiH se kroz Berlinski proces 2018. obavezala i da će podržati razvoj transparentnije i odgovornije javne administracije.

– Mnogi primjeri korupcije povezani su s političarima i tu se pojavljuju prepreke u smislu političkog utjecaja na tužilaštvo i sudstvo. To dokazuju primjeri u kojima su zviždači nakon ukazivanja na korupciju ostali bez posla ili trpe strašan mobing. Svi ti primjeri upozoravaju na to da je korupcija prisutna u svakoj pori društva, u svakoj relaciji gdje je moguće doći do novca, bilo da je riječ o javnim nabavkama, zloupotrebi položaja, primanju mita – istakla je Anesa Agović, terenski koordinator GI-TOC za BiH.

Iskrivljen sistem

Iako je postignut napredak u uspostavljanju odgovarajućeg antikorupcijskog zakonodavstva, primjena zakona izostaje, a rezultat je organizirana korupcija kao simbioza organiziranog kriminala, kriminalnih metoda i korupcije na visokom nivou.

To stvara iskrivljeni sistem u kojem se moćni bogate i koji štiti moćne, ocjene su iz izvještaja.

