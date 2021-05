Za vikend sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini se i sutra, u petak, očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prenosi Anadolu Agency (AA).

U Bosni se sutra u drugoj polovini dana očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između sedam i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, a na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, prvog dana vikenda će takođe biti umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u sjevernim područjima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka između pet i 11, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, a na jugu do 22 stepena.

U nedjelju će takođe biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između šest i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21, na jugu do 25 stepeni.

