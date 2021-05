Džaferović: Rukovodstvo RS i NSRS čine sve da se ukinu taj enitet

“Ovo šta rade vodi ka tome. To je podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je međunarodni ugovor u kojem je nastao entitet RS. BiH je postojala prije toga. To je država sa hiljadugodišnjom historijom. Ona će postojati i ako ne bude Dejtona, a RS i entiteti neće. Ovo je moja poruka zastupnicima u NSRS – da vode računa o tome. Da ne traže hljeba nad pogačom. Da se urazume i konačno počnemo izgrađivati BiH onako kako je u Dejtonu prediveđno, Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i zakonima koje smo donijeli. Da osiguramo ravnopravnost svakom čovjeku na svakom pedalju. Da se bavimo ekonomijom, društvenim reformama i idemo u EU. To je u interesu i onih za koje zastupnici RS kažu da ih predstavljaju”, rekao je Džaferović. prenosi “N1“.

Govoreći o “suverenitetu entiteta” kazao je kako je BiH suverena država i da “nadležnost i ingerencije svih drugih nivoa proizilaze iz Ustava BiH”

“Nijedan drugi nivo vlasti ne bi mogao imati nikakvu nadležnost niti bilo kakakv ‘suverenitet’ da to nije propisano Ustavom BiH, države BiH. Potpuno je jasno da je suverenitet na državi BiH”, poručio je Džaferović.

