BiH i Svjetska zdravstvena organizacija potpisali novi ugovor o saradnji

Nakon sastanka s direktorom Regionalne kancelarije za Europu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Hansom Klugeom kojem su prisustvovali i predsjednik Vlade RS Radovan Višković i premijer Federacije BiH Fadil Novalić, napomenuo je da ta saradnja traje 20 godina u okviru koje WHO pruža BiH mogućnosti kako bi se ovladalo znanjima za liječenje, piše Fena.

Potvrdio je ipak da je u fokusu razgovara bila pandemija koronavirusa te je bilo razgovora o tome kako treba izgledati zdravstveni sektor poslije pandemije jer se tokom ove krize shvatilo da on neadekvatno funkcionira svuda u svijetu, a ovo je samo jedna od mogućih pandemija koje će doći.

Kazao je Tegeltija i to da se BiH sada nalazi u trci između procesa imunizacije i vakcinacije stanovništva i pojavom novih sojeva virusa, a iako je WHO promovirao COVAX mehanizam on ide sporo uz dobre vijesti da je najavljen značajniji dolazak vakcina za drugi kvartal ove godine. prenosi “Radiosarajevo“.

Izrazio je nadu da će se uskoro u portfoliju COVAX-a naći i američka vakcina Moderna kao i vakcine kineskih proizvođača jer bi onda na raspolaganju bio veći broj vakcina.

Podsjetio je da od 1.230.000 doza vakcina protiv koronavirusa koje je BiH platila, stiglo samo 50.000, a u idućoj sedmici se očekuje dolazak još 100.000 doza što je manje od 10 posto od očekivanog.

Kada je u pitanju reforma zdravstvenog sistema u BiH, Tegeltija je naglasio da je bilo razgovora o tome u smislu da će se morati staviti akcenat i na mentalno zdravlje stanovništva koje je iscrpljeno brojnim restrikcijama uvedenim zbog sprečavanja širenja pandemije poput lockdowna i drugih.

Današnjem sastanku prisustvovala je i ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić te pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.

Facebook komentari