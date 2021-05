Dodik poručio: Ne šalim se, mi smo napravili naš “non-paper”

Komentirajući situaciju u vezi s neslužbenim diplomatskim dokumentom, navodno upućenim iz Slovenije u Brisel, Dodik je rekao novinarima u Banjoj Luci da je i Republika Srpska već napravila neki svoj “non-paper”.

– Svašta se piše, ali ako je to pomodarstvo, evo, ne šalim se, mi smo već napravili neki naš “non-paper”, pa ćemo ga jednog dana, kada to odlučimo, isto tako poslati svima – dodao je on.

Dodik je ocijenio da je ključna aktivnost Republike Srpske to što će na Narodnoj skupštini održati raspravu, sačiniti i artikulirati svoju platformu za pregovore s Federacijom BiH i Bošnjacima i Hrvatima kao konstitutivnim narodima o tome šta i kako raditi u BiH, “naravno bez stranaca”, kazao je Dodik.

Dodik je još jednom rekao da “su stranci ovdje dugo pokušavali da naprave njima željenu BiH, koja se pokazala kao neželjeni eksperiment”.

Govoreći o najavi ujedinjenih opozicionih blokova u dva bh. entiteta FBiH i RS-u, Dodik je i za to kazao da to “nije pamet opozicije, već stranaca”.

Tokom konferencije za medije Dodik je pomenuo i da da će se u utorak, 4. maja, sresti s europskim komesarom za proširenje Oliverom Várhelyijem, koji sutra dolazi u posjetu BiH, te razgovarati i o donaciji EU, koja je krajem prošle godine odredila više od tri milijarde eura podrške investicijama zemljama zapadnog Balkana.

