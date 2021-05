Vremenska prognoza za kraj ove i početak naredne sedmice u BiH

Vjetar umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, povremeno sa jakim udarima. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 25 stupnjeva.

Naredna sedmica

Ponedjeljak će u Bosni donijeti pretežno oblačno vrijeme, rijetko uz malo kiše. U Hercegovini umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 22 stupnja.

Utorak u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu do 23 stupnja.

Srijeda nam u Bosni i Hercegovini donosi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu do 24 stupnja, saopćeno je iz FHMZ BiH. prenosi n1

