Pozitivna BiH: Klub iz FBiH i RS-a treniraju i igraju na jednom terenu

Fudbalski klub iz Memića kod Kalesije takmiči se u Trećoj kantonalnoj ligi Tuzlanskog kantona, a Fudbalski klub Osmaci u Ligi Birač, koja okuplja timove sa područja Grada Zvornika. Iako igraju u različitim entitetskim rangovima, Memići i Osmaci su primjer dobrih komšijskih odnosa, uprkos činjenici što rane iz prošlosti nisu zarasle.

Fudbalski klub Osmaci je jedini u regiji, vjerovatno i šire, koji se takmiči, a da nema vlastiti teren. Sve utakmice u dosadašnjih pet takmičarskih sezona odigrali su u gostima.

„Ja sam svojevremeno govorio i danas vam kažem, da smo mi jedina opština u regiji koja ima klub, a nemamo igralište. I sve dosadašnje utakmice, otprilike 72 zvanične utakmice u pet godina, odigrali smo na gostujućim terenima“, kaže Jugoslav Pelemiš, veliki fudbalskih zaljubljenik, koji je na nagovor igrača iz Osmaka postao i njihov trener.

S druge strane, Asmir Alić je u FK Memići već desetak godina, prvo kao igrač, a trenutno kao igrač – predsjednik kluba. Sjeća se kada na stadionu nije bilo ograde, svlačionica, struje, vode… Sve su to Memićani obezbijedili i ne misle na tome stati. Imaju solidne uslove za treniranje i rad za rang u kojem se takmiče. O problemima FK Osmaci, koji se takmiči pod okriljem Fudbalskog saveza RS, entiteta u BiH, znali su i ranije.

„To je došlo prije neke tri godine. Znamo da oni nemaju svoj teren i oni su tražili da imaju bar jedan trening na našem terenu sedmično. Rekao sam odmah da nije problem i da možemo ustupiti teren, ne samo na jedan dan u sedmici nego i tri ili četiri dana, odnosno koliko njima paše“, kaže Asmir Alić.

U dogovoru dva kluba, termini za trening i igranje utakmica se prilagođavaju, a nedavno je ozvaničena saradnja i klub koji se takmiči u fudbalskom rangu bh. entiteta RS igrat će na terenu u Federaciji BiH.

„Skoro smo to i ozvaničili sa generalnim sekretarom Nogometnog saveza TK, načelnikom Općine Kalesija, predstavnicima Fudbalskog saveza iz Zvornika i nema nikakve prepreke. Sve je riješeno papirološki tako da čekaju da njihovo prvenstvo počne“, kaže Alić.

Nijedan igrač, bilo da je iz Memića ili Osmaka, nema novčanu satisfakciju za igranje u njima najdražim dresovima. Troškove službenih lica ili putovanja finansiraju najčešće iz svojih džepova i od donacija. Memići su Osmacima ustupili teren na korištenje bez ikakve novčane nadoknade.

„Ove godine se spremamo, kako bih ja to rekao, uz pomoć FK Memići, jer su nam ustupili teren, zbog naših obaveza mi možemo jednom da treniramo srijedom ili četvrtkom te da nedjeljom igramo utakmice. I, ja od igrača tražim da jednom sedmično moraju imati bar jedan trening, jer momci znaju igrati fudbal, ali nemaju snage“, kaže Pelemiš.

Cilj je, ističe on, da se Osmaci plasiraju u Treću ligu RS te da svima u Osmacima pokažu kako vrijede ne bi li se ko sjetio da napokon odredi lokaciju za igralište. U pripremnim utakmicama ostvarili su sve same pobjede, a ističu da su u prednosti nad konkurentima, jer su oni u doba pandemije koronavirusa trenirali u Memićima, što je bilo dozvoljeno, dok je Krizni štab RS zabranjivao treninge na području bh. entiteta RS.

„Ja sam u životu, imam dovoljno godina, uvijek ljude dijelio na dobre i loše. Nikad se nisam trudio da pamtim imena. Sad, kada mene pitaš kako se zove Leo (Asmir Alić op.a), ja nemam pojma. Ja ga znam kao Lea. Za mene je bitno da je on dobar, sve što je on rekao, dižem mu kapu za to. To je rijetko ko da nam je pomogao“, zaključuje Jugoslav Pelemiš, koji je svojim igračima poručio kako u predstojećem prvenstvu Lige Birač, koja broji 10 klubova, želi sve pobjede.

Memići i Osmaci su u vrijeme naše posjete odigrali i prijateljski susret. Rezultat, kako ističu oni, nije bio u prvom planu. Važno je da se održi fizička spremnost te da se u prvenstvu bilježe pobjede.

