Vremenska prognoza za subotu, nedjelju i ponedjeljak

U subotu u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi, većinom u Hercegovini i jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27°C.

U nedjelju u Bosni većinom umjerena naoblaka. U Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme. Poneki lokalni pljusak je moguć prije podne na području Hercegovine i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C.

U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, rijetko uz malo kiše. U Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 23°C, saopćeno je.

