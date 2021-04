Komšić: Dodik je primitivac koji negira genocid i državu na čijem je čelu

Član predsjedništva BiH, Željko Komšić, gostujući na Federalnoj televiziji je komentarisao sastanak članova Predsjedništva BiH sa šefom evropske diplomatije Josepom Borrellom.

Komšić je za Dodika rekao da je primitivac koji sjedi u Predsjedništvu BiH.

– Nažalost, ima dosta primitivizma i u Predsjedništvu na funkciji predsjedavajućeg Predsjedništva. Ali to nije ništa novo, znamo da je primitivac. On negira genocid, negira državu gdje je predsjedavajući Predsjedništva, govori o mirnom razlazu, vrijeđa ljude na ličnoj osnovi itd. Nekada je jedini način da se tom njegovom primitivizmu oduprete da vi ne upadnete u taj primitivizam, rekao je on.

Dodao je da je nekada teško reagovati na pravi način u takvoj situaciji, naglašavajući da se takve stvari ne govore pred visokim funkcionerima EU.

– Pri tome iznosite to na primitivan način, bahat, lažete, petljate… I uvijek je dilema kako se postaviti prema tome. Ako mu odgovorite, rizikujete da pred strancima izazovete svađu što je onda tek neprijatno i bruka je ne samo Dodikova već cijelog Predsjedništva, kazao je Komšić.

Poručio je da međunoradni prijatelji ne reaguju na teze o rušenju BiH.

– Oni ne reaguju na neke stvari, jednostavno ne reaguju na stvari koje se tiču ove države, a tek tako prelaze preko teza koje se tiču rušenja ove države. Ja ne bih mogao tako da sam na njihovom mjestu, reagovao bih. Zna se kakva je diplomatska praksa I običaji, a na kraju krajeva lijepo ponašanje. Ako naši međunarodni prijatelji hoće da slušaju takvog Dodika, eto im ga, neka ga slušaju, zaključio je Komšić,prenosi Oslobodjenje

