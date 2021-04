Novalić: Izgledna nabavka po 500.000 doza vakcina AstraZeneca i Sinopharm

– Mi smo već 25. 2. otvorili javni poziv za sve kompanije koje mogu dostaviti vakcine da nam se jave. U tom prvom valu javilo se četiri-pet veletrgovaca i mi smo usvojili dva za koje se vrlo brzo pokazalo da ti kanali ne funkcioniraju. Nakon toga smo teret nabavke vakcina sa Zavoda za javno zdravstvo FBiH prenijeli na Vladu FBiH, jer smo tada shvatili da mora biti isturena država kod pregovora i otvorili smo četiri kanala. Prema SAD-u, odnosno Pfizeru, Moderni i Johnson&Johnsonu i na moje ime i prezime došao je odgovor “Mi u ovom trenutku ne možemo, ali to je posao koji ćemo raditi sa državom” – pojašnjava Novalić. piše “Faktor“.

Dodaje kako su taj kanal nabavke isključili, te da su se okrenuli ka nabavci vakcina Sputnik V.

– Zaključili smo da i drugi kantoni s njima komuniciraju, kao i drugi veleprometnici i shvatili da to stvara gužvu i onda smo se udružili mi i Kanton Sarajevo da zajedno nabavljamo vakcine. KS radi aktivnosti a mi glavninu finansijske konstrukcije, pisma namjere, akreditive. Rusi još uvijek ne žele pregovarati sa kantonima. Nekako smo preko ambasada objasnili da mi nismo država, ali jesmo državni entitet. Tako su nas i uvažili i sada se radi aktivnost, projekt menadžer je KS i to je 500.000 vakcina. Radi se o predugovornim radnjama. Broj tri je komnukacija prema AstraZeneci koja proizvodi na 42 mjesta, ali uvijek je Engleska vlasnik i najviše se dobija iz Indije. Da dobijete ovu problematičnu vakcinu trebate dozvole dvije zemlje, Engleske i Indije, i mi smo dobili – rekao je Novalić i dodao:

– Sljedeći korak je da odredimo veletrgovca. Otvorili smo im poziv, sutra se zatvara poziv. Pitanje za 500.000 vakcina AstraZeneca može biti u ponedjeljak izvjesno. I četvrti kanal je prema Sinopharmu, to je kineski kanal koji također ide regulativom međudržavnih komunikacija. Tu smo prešli pet koraka a ukupno ih je šest. Probrali smo veletrgovca za to, Hercegovinalijek. Predstoji da ugovor s Republikom Kinom obavimo i to je 500.000 vakcina.

