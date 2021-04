Ćamil Duraković: Žele podobnog Bošnjaka, ja im neću sageti glavu

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Što bi u našem narodu rekli – nek’ prenoći. Prenoćilo! Ali se ja promijenio nisam..

Evo nakon što su umanjile tenzije virtuelnih i kvazi boraca, moralista, pravednika, onih koji izdati ne umiju i onih koji Srebrenicu vole više od nas samih, da se sada kao predsjednik Skupštine opštine Srebrenica obratim, ako imam pravo?

Jučer je održan prvi kolegij Skupštine, kojim ja predsjedavam. U startu su se u prostoriji osjetili duboki jaz i jačina međuetničke podijeljenosti, koja više i nije primarni problem naše lokalne zajednice, već su to individualne sujete i personalni naboji da jedni drugima nanesemo štetu.

Na kolegiju je lokalni SDS pokrenuo inicijativu izglasavanja nepovjerenja predsjedniku kao tačku dnevnog reda već na sljedećoj sjednici Skupštine, a koju su podržali načelnik Opštine i srpska radikalna stranka.

Razlog pokretanja inicijative je navodno nedolično ponašanje predsjednika Skupštine. Koliko sam shvatio, ja bih ustvari trebao biti podoban Bošnjak na ovoj funkciji i sa ove pozicije svakog dana bih ‘morao’ hvaliti načelnikovu ličnost i njegov profesionalni angažman. Sujete, prijatelji. Inicijativa nije usvojena. prenosi “Radiosarajevo“.

Drago mi je da smo u startu rasčistili te nedoumice i složili se da nismo niti možemo biti prijatelji i da nećemo piti zajedničke kafe.

Mene je izabrao moj narod, a njega njegov i to je naša realnost, drugačije ne može biti. To je Srebrenica, to je Bosna i Hercegovina. Sarađivat ćemo onoliko koliko budemo mogli i morali, u interesu razvoja naše lokalne zajednice i dobrobit svih građana.

Neću ‘sageti glavu’ samo zato što sam izabran za predsjednika Skupštine. Taj legitimitet su mi dali Bošnjaci, zatim odbornici Bošnjaci koji su me kao jedinog kandidata predložili na tu funkciju, a ne Mladen Grujičić niti srpski odbornici.

Čim prije kolege u srpskim strankama shvate našu jedinu realnost, da moramo živjeti i raditi zajedno, možemo krenuti sa aktivnostima i obavezama koje nas već čekaju, jer smo tu odgovornost i preuzeli.

Sjednica Skupštine je zakazana za 17. maj.

Srdačan selam i pozdrav od predsjednika Skupštine opštine Srebrenica kojem nikakva funkcija neće uskratiti slobodu govora, mišljenja i dijeljenja detalja našeg rada sa javnošću”, navodi se u njegoovj objavi.

