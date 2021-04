Palmer: Odbacujem priču o tom “non-paperu”, meni to ništa ne znači

Matthew Palmer, prvi američki čovjek za Balkan, specijalni predstavnik State Departmenta i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara gostovao je u Pressingu N1 gdje je izjavio kako SAD podržavaju “veliku” Bosnu i Hercegovinu. Za navode iz “non-papera” u kojima se poziva na raspad BiH kazao je da ih ne uzima za ozbiljno.

Ljudi na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, u strah su nakon objavljivanja neslužbenih dokumenata. Boje se novih sukoba, ali i podjela. Kakva je američka pozicija o “mirnom raspadu” BiH? Ali i o novim sukobima? prenosi 2Fokus“.

Palmer: I ja sam pročitao mnogo izvještaja o tom “non-paperu”. Nisam vidio kompletan dokument. Ja ga iskreno ne uzimam ozbiljno jer niko neće da kaže da je autor toga. Za mene to nije zvanični dokument. Ne znam odakle je došao. Ideje koje se iskazuju su opasne. I pogrešno su usmjerene. I te ideje su odavno odbačene kao potpuno nevažne za Balkan.

Sjedinjene Države čvrsto, i bezuslovno, podržavaju teritorijalni integritet BiH. To se neće promijeniti. Podržavamo napore da se identificiraju kompromisi među političkim liderima i strankama da BiH postane funkcionalnija. Da se radi transparentnije i odgovornije. I da BiH može sebe predstaviti kao vjerodostojnu kandidatkinju za članstvo u Evropsku uniju. Ja odbacijem priču o tom “non-paperu”. Meni to ništa ne znači.

Osim u BiH zabrinuti su i građani Crne Gore i Sjeverne Makedonije jer se tim istim dokumentom zagovara raspad tih zemalja. Zagovara se osnivanje velike Srbije, velike Hrvatske i velike Albanije. Šta Amerika o tome misli?

Palmer: SAD ne podržavaju ni veliku Srbiju, ni veliku Hrvatske niti veliku Albaniju. Mi smo to sve prošli prije 20-25 godina. Ono što podržavamo je velika Bosna i Hercegovina. Definiram to “velika” ne kao geografski pojam… Nego kao zemlju koja predstavlja dobru upravu. Transparentnost. Odgovornost. Prosperitet. Vladu koja isporučuje narodu Bosne i Hercegovine ono što mu treba. To je vizija velike BiH koja ima čvrstu podršku SAD-a. I mi smo tome predani.

Iz EU ne čujemo mnogo osim osuda zapaljive retorike i poziva na dijalog. Sada je svima jasno da bez snažne američke inicijative stvari u BiH i na Balkanu se neće moći dovesti u red. Šta će SAD konkretno uraditi da spriječi separatiste da podijele ovu zemlju?

Palmer: Razumijem ovo što vas brine. Ali SAD radi u bliskom partnerstvu sa EU. I na terenu, u Sarajevu, ali i na međunarodnom nivou. Mi ovu 2021. vidimo kao jednu od rijetkih neizbornih godina. Kao priliku da lideri sjednu i pronađu kompromis u ostvarivanje izbornih reformi uključujući ograničenu, ciljanu ustavnu reformu. Paralelno sa tim da se radi na ostvarenju nekih ekonomskih reformi. To je u skladu sa 14 prioriteta koje je EU predočila. Oni će omogućiti BiH da osigura svoj status kandidatkinje.

Nama je izuzetno drago bilo kada smo vidjeli Dragana Čovića i HDZ kako daju podršku ograničenoj ustavnoj reformi, kao dio neophodnog paketa kompromisa. Mi želimo raditi sa HDZ-om i Čovićem, da radimo sa SDA i SNSD- om. Da radimo sa Federacijom i Republikom Srpskom. Da identifikujemo i pomognemo da se ispregovaraju kompromisi koji će biti neophodni da se krene naprijed. A 2021. je upravo godina tih velikih mogućnosti.

Upravo lideri ovih stranaka su potpuno različito shvatili poruku iz Washingtona o neophodnosti promjena i reformi. I da nema Daytona 2. Šta je glavna poruka državnog sekretara Blinkena upućena BiH?

Palmer: Pismo je bilo vrlo jasno. Lako je za razumjeti. Mi 2021. vidimo kao godinu mogućnosti za izbornu reformu. Za ekonomsku reformu. SAD hoće da blisko sarađuje sa EU da pomognu strankama da dođu do saglasnosti. Mislim da izborna reforma traži ustavnu reformu kao i neka zakonska prilagođavanje. Želim da lideri dođu do dogovora. Kao što se uradilo sa Mostarom koji je bio tvrd orah.

Šta znače “ograničene ustavne reforme”? Član Predsjedništva BiH Željko Komšić kaže da SAD i EU preferišu rješenje na kojem insistira Dragan Čović i HDZ?

Palmer: Ne bih ja to tako opisao. Ja bih naš pristup opisao više kao principijelan. Mi smatramo da rješenje treba BiH dovesti bliže Evropi, a ne dalje. To znači da se rješava pitanje “Sejdić-Finci” i drugih presuda. Mislim da će sporazum u konačnici tražiti podršku Čovića, kao i SDA i SNSD-a. Bez takve široke saglasnosti nije moguće ići naprijed. Mislimo da se takva saglasnost može postići. Oni se mogu osloniti na podršku i parnerstvo SAD-a, rekao je izimeđu ostalog Palmer u Pressingu N1 televizije.

